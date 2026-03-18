Productores piden a la UE no volver a "pagar el precio" en el futuro acuerdo con Australia

"La agricultura no puede permitirse pagar el precio de un nuevo acuerdo político. A medida que se intensifican las discusiones sobre la posible conclusión del acuerdo de libre comercio entre la UE y Australia, persisten serias preocupaciones sobre el equilibrio y la equidad del resultado, especialmente en lo que respecta al ámbito agrícola", indicaron en un comunicado.

El presidente de Copa, Massimiliano Giansanti, indicó el miércoles que aunque los productores reconocen "la importancia estratégica y económica" de reforzar los lazos con Australia, es "fundamental" que cualquier acuerdo refleje "una asociación verdaderamente equilibrada y el tamaño respectivo de nuestros mercados".

Subrayó que las empresas europeas "enfrentan actualmente una gran incertidumbre, con el aumento de los costos de producción y la disminución de los ingresos" y que, en ese contexto, "la agricultura no puede volver a ser utilizada como moneda de cambio para obtener ventajas en otros sectores".

Según Copa-Cogeca, hay informes que sugieren que la ampliación del acceso al mercado para productos agrícolas sensibles en el marco de ese futuro acuerdo, como la carne de vacuno, la carne de ovino y el azúcar, "plantea interrogantes fundamentales".

"Conceder ventajas desproporcionadas en estos sectores conlleva el riesgo de perjudicar a los agricultores europeos, distorsionar los mercados y debilitar el compromiso de larga data de la UE con los altos estándares de producción y la sostenibilidad rural", alertó.

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Por su parte, el presidente de Cogeca, Lennart Nilsson, señaló que Bruselas "debe garantizar que las concesiones en productos agrícolas sensibles sean estrictamente limitadas, genuinamente recíprocas y acordes con estándares de producción equivalentes, teniendo plenamente en cuenta el impacto acumulativo de los acuerdos comerciales" y añadió que cualquier acuerdo que se concluya "debe ser justo y no perjudicar al sector agrícola de la UE, a las comunidades rurales ni a la seguridad alimentaria a largo plazo".

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, iniciará el próximo lunes una visita de tres días a Australia durante la que se reunirá con el primer ministro del país oceánico, Anthony Albanese, entre expectativas de que puedan culminar negociaciones de un acuerdo de libre comercio.

Ambas partes negocian desde 2018 un tratado de libre comercio (TLC), conversaciones que se estancaron en 2023 por divergencias sobre detalles del acuerdo y fueron retomadas el pasado abril.