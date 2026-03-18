¿Quién es Lobo Menor y por qué Ecuador lo buscaba por el asesinato de Villavicencio?

La Fiscalía lo vinculó en febrero pasado a la investigación que sigue por la autoría intelectual del crimen del político, acribillado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin por siete sicarios colombianos, a pocos días de la primera vuelta de las elecciones extraordinarias.

Además de Lobo Menor, el Ministerio Público imputó en este caso al líder máximo de Los Lobos, Wilmer Chavarría (Pipo), quien fue detenido en España en noviembre pasado y está a la espera de su extradición, la misma que busca frenar lanzando acusaciones sin pruebas hacia el presidente Daniel Noboa de supuestamente haber ordenado el crimen.

También a Luis Arboleda (Gordo Luis), otro cabecilla del grupo delictivo que ya está en la cárcel de máxima seguridad ecuatoriana a la que enviarán a Lobo Menor una vez que llegue al país desde Colombia.

En esta causa también están procesados como presuntos autores intelectuales el exministro correísta José Serrano, detenido el año pasado por el servicio migratorio estadounidense; los empresarios Xavier Jordán y Daniel Salcedo, vinculados a diversas tramas de corrupción en Ecuador, y el exasambleísta del correísmo y antiguo cabecilla de los Latin Kings Ronny Aleaga.

Según la Fiscalía, los tres criminales "coordinaron previamente el ataque" a Villavicencio "con apoyo de grupos irregulares armados" por pedido de Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo, "a cambio de altas sumas de dinero".

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De acuerdo siempre al Ministerio Público, una vez realizado el pago, Pipo habría "activado la estructura criminal" de Los Lobos y dispuesto que "los integrantes de su organización se encarguen de la comunicación, coordinación y supervisión del seguimiento".

La Fiscalía ha señalado que Pipo habría recibido información reservada sobre supuestos contactos policiales que estaban involucrados en la seguridad de Villavicencio, la cual "presuntamente fue utilizada y triangulada para la ejecución del crimen".

Lobo Menor, quien es el hijastro de Pipo, supuestamente "tenía control directo del grupo armado y se encargaba de los seguimientos, la supervisión de reuniones, los pagos y la operatividad".

Mientras, según la misma tesis fiscal, Gordo Luis se habría encargado de "entregar una fuerte cantidad de dinero" a una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para contratar a los sicarios que asesinaron a Villavicencio.

Hasta el momento, han sido condenados a prisión cinco personas como autores materiales del asesinato, entre ellos Carlos Angulo (El Invisible), otro cabecilla de Los Lobos que también estuvo a cargo de planificar la ejecución y logística del homicidio desde una cárcel.

Otros ocho implicados, entre ellos siete sicarios colombianos contratados para la ejecución del crimen, están muertos. Uno abatido en la misma escena del crimen, y los demás asesinados pocos días después en la cárcel en casos todavía sin esclarecer.

Uno de ellos dijo antes de ser asesinado que Lobo Menor y Gordo Luis "daban órdenes directas al resto de la organización".

Lobo Menor fue sentenciado en 2013 a 20 años de cárcel por el asesinato del hermano del exministro Serrano, pero medios locales afirman que había salido en prelibertad hace unos años, lo que le permitió fugarse del país.

Tenía una orden de prisión preventiva vigente desde febrero pasado, cuando la Fiscalía lo imputó por el crimen de Villavicencio. EFE