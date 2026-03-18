Río de Janeiro se viste de gala con los Globos de Oro

El evento, que reunió a unos 350 invitados entre figuras de Hollywood y del cine y la televisión brasileños, forma parte de la estrategia de internacionalización de los Globos de Oro y puede convertirse en la versión latinoamericana de la contienda artística.

La ceremonia, que incluyó alfombra roja, cena formal y presentaciones musicales de artistas brasileños, estuvo encabezada por la presidenta de los Globos de Oro, Helen Hoehne.

Actores de renombre locales e internacionales, como las británicas Kaya Scodelario, protagonista en el filme 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar', y Frances Fisher, que interpretó a la madre de Rose en Titanic, así como la neerlandesa Famke Janssen, que hizo el papel de Jean Grey en las primeras entregas de la saga X-Men, estuvieron entre los asistentes.

El evento llega al país suramericano en un momento de gran visibilidad internacional para el cine brasileño con producciones como 'Ainda Estou Aqui' (Aún estoy aquí) y 'O Agente Secreto' (El agente secreto), dirigidas por Walter Salles y Kleber Mendonça Filho, respectivamente.

Las dos producciones fueron nominadas al Óscar y premiadas en múltiples festivales, incluidos los Golden Globes, uno de los premios de cine y televisión más importantes del mundo, otorgado anualmente por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

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El año pasado Fernanda Torres obtuvo el galardón como mejor actriz por su papel en 'Ainda Estou Aqui' y 'O Agente Secreto' conquistó este año el de mejor actor en drama, con Wagner Moura, y el de mejor filme en lengua extranjera.

Aunque no se trata de una ceremonia competitiva como la de Los Ángeles, la gala en Río busca consolidar a la ciudad como un "hub" cultural latinoamericano.

"Si este evento prospera, se transformará en los Globos de Oro de América Latina", afirmó Uri Singer, uno de los organizadores el evento.

El Golden Globe Tribute Río cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Río y de la productora Urland Ventures, y forma parte de un acuerdo para realizar tres ediciones anuales.

La actriz Fernanda Montenegro, de 96 años, considerada la "gran dama de la dramaturgia brasileña" recibió el máximo galardón de la noche: el premio Apogeo de los Globo de Oro otorgado a un artista cuya obra ha dejado una huella imborrable en el cine y la televisión.

Su carrera abarca más de siete décadas en teatro, cine y televisión, con hitos como el Oso de Plata en el Festival de Berlín y las nominaciones al Globo de Oro y al Óscar por su actuación en la película Central do Brasil (1998), por los que se convirtió en la primera mujer latinoamericana en competir por el premio a mejor actriz.

El mismo premio fue entregado a Antonio Pitanga, de 86 años, actor y director emblemático del Cinema Novo. Con más de cincuenta películas y una extensa trayectoria en televisión, Pitanga fue celebrado por su contribución a la valorización de la cultura negra y por su papel en la historia del cine nacional.

La gala también destacó a la nueva generación.

La actriz Valentina Herszage, de 28 años, recibió el premio Ascensión por su papel en 'Ainda Estou Aqui', en el que interpretó a una de las hijas de la protagonista, Eunice Paiva, interpretada por Torres y quien ganó proyección internacional por su trabajo y un lugar como una de las artistas más prometedoras del cine brasileño.

El director de fotografía Adolpho Veloso, primer brasileño nominado al Óscar en su categoría por 'Train Dreams' (Sueños de trenes, 2025), fue igualmente distinguido con el Premio Ascensión por su innovación en el lenguaje visual contemporáneo.

Los Globos de Oro optaron por elegir a Río de Janeiro como una de sus ciudades anfitrionas por su riqueza cultural, su legado artístico y su papel central en el ecosistema creativo de la región, reforzando así la vocación de la ciudad como capital cultural y puerta de entrada para la producción audiovisual latinoamericana.