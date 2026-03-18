Rubén Blades y un repertorio de artistas panameños cantan la nueva canción para el Mundial

"Es una obra pensada, querida y estructurada diferente a la primera para que conectara más, transmitiera más lo que es Panamá en la parte musical, audiovisual y conexión que se trasmite con los talentos", dijo a EFE el director senior de mercadeo, comunicaciones y programa de Viajero Frecuente de la compañía aérea, Marco Ocando.

Copa Airlines, la aerolínea oficial y patrocinadora de la selección, presentó el video oficial de 'Sube la Marea Remix' como un homenaje a la pasión de la 'Marea Roja' (afición) por la Sele de cara a su participación por segunda vez en un Mundial de Fútbol.

Esta es una nueva versión a la primera lanzada en 2018 (cuando Panamá fue por primera vez en su historia a un mundial) con un sonido más panameño y "tropical" con la "mezcla tan bella de culturas, sonidos y ritmos que tiene este país", explicó Ocando.

El sencillo, disponible en las plataformas digitales, es "una celebración del país que reúne talento musical panameño, bellos paisajes y expresiones culturales únicas para transmitir la energía y el orgullo de una nación que vuelve a vivir el sueño mundialista", según la información oficial.

Así, la canción, compuesta y producida por el dúo Los Gaitanes, vuelve a reunir a voces destacadas de la música panameña como Rubén Blades, Omar Alfanno, compositor de éxitos como 'El Gran Varón', Erika Ender, cantante y una de las compositoras de 'Despacito', así como los urbanos de talla internacional Sech y Boza.

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A ello se suman Nando Boom, uno de los fundadores del reggae en español, Idania Dowman, Ingrid De Ycaza, los cantantes de típico (folclore) Osvaldo Ayala, Alejandro Torres, Jhonathan Chávez, Samy y Sandra Sandoval y Kako y Doralis. Además de Kafu Banton, Los Rabanes, Los Beachers y la banda La Súper Banda de Colón.

"Esto ha sido bastante estudiado, pero, sobre todo, con un sentimiento muy lindo que es cuando ves los juegos, estás con la 'marea roja' y eso es un sentimiento de ser panameño, es el orgullo", comentó a EFE Alberto Gaitán, del dúo compositor de la canción.

Bajo la idea de ser una vitrina de las "múltiples bellezas de Panamá", cada artista fue grabado en locaciones icónicas destacando la riqueza cultural, natural y humana del país centroamericano, según la información de Copa Airlines.

Como por ejemplo el Canal de Panamá, el pueblo caribeño de Portobelo, el Biomuseo, o el Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, además de playas emblemáticas, la selva Gamboa o Los Cajones de Chame, una curiosa formación geológica y un cañón natural creado por la erosión del río.