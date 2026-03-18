"El FSB, junto al Comité de Instrucción de Rusia (CIR) abortó las acciones ilegales de un adolescente natural de la república de Bashkiria nacido en 2009 y partidario de una organización terrorista internacional", señaló la inteligencia rusa en su portal oficial.

Según el FSB, el joven, residente en Ufá, fue reclutado a través de Telegram por un agente de la inteligencia ucraniana que se identificó como Mansur Al-Ukrania.

El agente ucraniano ordenó al adolescente reclutar cómplices y "llevar a cabo la preparación ideológica de escolares con el fin de implicarlos en acciones terroristas".

"El implicado, por indicación de su patrocinador, planificaba fabricar un artefacto explosivo artesanal y perpetrar un acto de sabotaje y terrorismo en una de las iglesias ortodoxas de Ufá, capital de Bashkiria, una región con una mayoría musulmana (alrededor del 70 % de la población).

Según informó la portavoz del CIR, Svetlana Petrenko, las autoridades incoaron causas penales contra el adolescente detenido por participación en actividades terroristas, llamados públicos al terrorismo, justificación pública del terrorismo y participación en una organización terrorista, delitos que podrían conllevar a una condena de cadena perpetua.

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El FSB volvió a alertar que los servicios de inteligencia ucranianos incrementan la búsqueda en internet y las redes sociales de potenciales ejecutores de atentados terroristas y sabotajes que incluye a adolescentes, y señaló que quienes acepten colaborar con el enemigo serán castigados con toda la severidad de las leyes rusas.