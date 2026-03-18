Rusia espera ingresar 1.200 millones de dólares por privatización de activos estatales

"Se recibieron más de 100.000 millones de rublos por la privatización de propiedades federales", afirmó el ministro Siluánov, citado por TASS, en una reunión con la agencia de gestión de la propiedad estatal, Rosimushestvo.

En la misma sesión, el director de la agencia estatal, Vadim Yakovenko, comunicó que a finales de 2025 los ingresos públicos de la administración de la propiedad estatal sumaron 638.000 millones de rublos (7.668 millones de dólares), un aumento del 35 % con respecto a 2024.

"Las empresas estatales en las que Rosimushestvo ejerce derechos de participación pagaron dividendos por un total de 521.100 millones de rublos (6.263 millones de dólares)", añadió.

Para este año, Rosimushestvo prevé recuperar bajo control estatal el 70 % de las propiedades públicas que trabajan ineficientemente.

Tras el inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Rusia inició un proceso de confiscación de activos privados afectando a empresas extranjeras y en manos de ciudadanos extranjeros, incluidos aquellos con una segunda ciudadanía además de la rusa.

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En octubre de 2025 el Kremlin confesó que parte del proceso de nacionalización de activos se realiza en respuesta a las sanciones internacionales y las medidas de congelación de activos rusos en el extranjero impuestas a raíz del inicio de la guerra por parte de Rusia.

De este modo, ya se han confiscado más de un centenar de compañías, lo que ha afectado a conglomerados internacionales tales como Shell, ExxonMobil y Danone, entre otros muchos.

Los presupuestos para 2026 estiman llenar las arcas, actualmente en déficit, con la privatización de empresas públicas, mientras que el gasto sigue priorizando la industria militar rusa.

La semana pasada medios locales informaron que el déficit del presupuesto federal de Rusia para enero y febrero sumó 3,45 billones de rublos (43.585 millones de dólares), lo que casi alcanza el total previsto para todo 2026, debiéndose principalmente a una disminución de los ingresos por petróleo y gas.

El déficit previsto para 2026 es de 3,8 billones de rublos, el 1,6 % del PIB.

A finales de 2025, Siluánov adelantó que prevén privatizar en 2026 siete grandes empresas cuya venta podría avanzar entre 100.000 y 300.000 millones de rublos (3.827 millones de dólares).

En tres años de guerra, Rusia confiscó activos privados por valor de 50.000 millones de dólares, el 2 % del PIB del país.