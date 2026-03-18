Rusia expresa condolencias por víctimas de ataque en Kabul y llama a cese hostilidades

“Rusia está profundamente preocupada por los enfrentamientos militares en curso entre Afganistán y Pakistán e insta a ambas partes a renunciar a la confrontación”, declaró la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, en rueda de prensa.

La diplomática agregó que Moscú considera países amigos tanto a Afganistán, como a Pakistán, y advirtió de las consecuencias trágicas del conflicto para la población civil.

"El último incidente trágico fue el ataque aéreo que, según informes de los medios, destruyó un centro de rehabilitación de drogadictos en Kabul la noche del 16 de marzo. Hay numerosas víctimas”, dijo.

Zajárova expresó las condolencias de Moscú a las familias de las víctimas e instó una vez más a Kabul e Islamabad a resolver sus diferencias por la vía política y diplomática.

El Gobierno de los talibanes prepara este miércoles un funeral colectivo para las víctimas del ataque, mientras las autoridades dan por finalizadas las tareas de búsqueda entre los escombros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, decenas de familiares continúan concentrados frente a las ruinas del hospital Omid de Kabul en busca de información sobre algunos de los 2000 pacientes que, según los talibanes, dormían en el centro durante el ataque.

El último balance de las autoridades afganas señala que al menos 408 personas han muerto y 265 han sido heridas en el bombardeo, aunque insistieron que la búsqueda de fallecidos entre los escombros podría aumentar el número de víctimas.

Pakistán, sin embargo, niega haber atacado un objetivo civil e insiste en que sus incursiones fueron "altamente precisas" contra una base del Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), el principal grupo insurgente paquistaní al que Islamabad acusa de operar desde suelo afgano con ayuda de los talibanes.