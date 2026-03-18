Rusia niega haber recibido propuestas de cooperación energética de UE por guerra en Irán

"No hemos recibido señal alguna de parte de los europeos de que quieran al menos dialogar" sobre cooperación energética, afirmó durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov constató que "en estos momentos el mercado energético sufre grandes conmociones debido a la guerra en Irán".

"Y claro está, estas conmociones dificultan a todos pronosticar la dinámica de desarrollo de los mercados", señaló.

En ese contexto y de cara a la intención de la Unión Europea (UE) de prohibir la compra de hidrocarburos rusos en el futuro, recordó la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de detener los suministros de estas materias primas al mercado europeo.

"Este tema todavía se está estudiando, requiere de un análisis bastante profundo (...), tomando en cuenta todas las particularidades de la situación actual", sostuvo.

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Tras el comienzo de la guerra en Irán los precios del crudo en el mercado internacional se dispararon hasta valores entre los 93 y 102 dólares por barril mientras que la producción de la OPEP cayó a un tercio de los niveles previos al inicio del conflicto.

Esto ha permitido a Rusia comenzar a equilibrar su presupuesto tras haber entrado en déficit en los primeros dos meses del año, ya que las marcas de petróleo rusas se están cotizando a los mejores precios en años.