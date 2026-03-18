Sheinbaum reivindica la soberanía energética del país: "México no se vende"

“México no se vende. México no se entrega. México se defiende. Que viva la soberanía energética. Que viva el legado del general Lázaro Cárdenas del Río. Que viva Petróleos Mexicanos”, expuso la mandataria durante su discurso centrado en el control nacional de los recursos energéticos.

La gobernante mexicana subrayó que la política energética actual busca evitar la privatización del sector y fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresa pública estratégica.

“Que nunca más se entregue la riqueza de México, que nunca más se renuncie a nuestra soberanía”, sostuvo.

Sheinbaum evocó la decisión histórica del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), quien en 1938 expropió la industria petrolera, como un acto de defensa nacional frente a intereses extranjeros.

“La soberanía de México no estaba en venta. Se trataba del futuro de la nación”, afirmó.

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Señaló que, tras décadas de políticas que, a su juicio, debilitaron al sector energético, su Gobierno continúa con el proceso de recuperación iniciado en 2019.

“Comenzó una nueva etapa en la vida pública del país. La recuperación de la soberanía energética, de la soberanía nacional y de la dignidad del pueblo de México”, dijo.

En este contexto, defendió la integración de Pemex como una sola empresa pública y las inversiones en infraestructura para reducir la dependencia del exterior, como la refinería Olmeca en Dos Bocas.

“Hoy Pemex vuelve a consolidarse como una sola empresa pública al servicio del pueblo y de la nación”, afirmó.

No obstante, reconoció que persisten retos, como la alta importación de gas natural, que actualmente representa el 75 % del consumo nacional, por lo que planteó como objetivo aumentar la producción interna y fortalecer las fuentes renovables.

“La soberanía energética del siglo XXI consiste en aprovechar todos nuestros recursos naturales, tecnológicos y humanos para garantizar el bienestar del pueblo”, explicó.

La mandataria insistió en que la política energética debe garantizar la autosuficiencia sin ceder el control de los recursos estratégicos.

Finalmente, Sheinbaum destacó el papel de los trabajadores petroleros y reiteró que la defensa del sector energético es una causa nacional.

“Detrás de cada plataforma, en el Golfo de México, detrás de cada refinería, detrás de cada ducto, hay mujeres y hombres que trabajan con valentía”, señaló.

Las declaraciones de Sheinbaum ocurren en medio de la tensión por el conflicto en Medio Oriente, una zona estratégica para la producción global de petróleo, donde la incertidumbre geopolítica ha impulsado el aumento de los precios internacionales del crudo.

El Gobierno de México ha pedido tranquilidad, al contar con un mecanismo para amortiguar las presiones sobre los energéticos a partir de dejar de recaudar el impuesto especial sobre producción (IEPS).