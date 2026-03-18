Siete de cada diez españoles rechaza la actuación de EEUU e Israel en Irán, según encuesta

El sondeo, dado a conocer este miércoles por el CIS, organismo demoscópico oficial, se llevó a cabo entre el 2 y el 6 de marzo, y preguntó a los ciudadanos sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos, que comenzaron el pasado 28 de febrero, y la respuesta de Irán, un conflicto por el que el 25,3 % de los encuestados se mostraron muy preocupados y el 39 % preocupados.

Ante la pregunta sobre si estas actuaciones de EE.UU. e Israel les provocaban rechazo o no, el 41,7 % respondió que mucho, mientras que el 27,5 % sentía bastante rechazo, lo que suma un 69,2 %.

Por el contrario, al 12,4 % no le suscitaba mucho rechazo y para el 12,1 %, ninguno.

Además, una gran mayoría -un 85,4 % de las personas entrevistadas- coincide en que esta situación supone un riesgo importante para la paz internacional.

La opinión pública española es tradicionalmente pacifista, como ya se expresó con motivo de la guerra de Irak de 2003, cuando se hizo muy popular la consigna "no a la guerra", que ahora ha rescatado el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez.

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Desde que comenzaron los ataques de EE.UU. e Israel a Irán pasado 28 de febrero, el conflicto se ha extendido a toda la región y ha provocado además fuertes subidas de la energía, debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz por parte de Irán, canal marítimo por el que pasa cerca de un 20 % del petróleo mundial.