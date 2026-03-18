Siete países de la UE piden a Bruselas mantener actuales asignaciones libres de emisiones

Durante la conferencia "Power Connect" celebrada en Gdańsk (norte), Tusk declaró que "esta carta es un manifiesto muy firme suscrito por Polonia, Italia, Bélgica, Austria, Bulgaria, Eslovaquia y Grecia".

"Sabemos que otros países están dispuestos a apoyarnos en esta exigencia", añadió, de cara a la cumbre europea del jueves y viernes en Bruselas.

En esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE), los temas centrales serán la competitividad y los precios de la energía, en medio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que se ha extendido a otros países de la región además de derivar en el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde transita una cuarta parte del comercio mundial de petróleo transportado por mar.

Tusk afirmó que acudirá al Consejo Europeo con el objetivo de "cambiar la filosofía de la política climática de la Unión", y que propondrá un enfoque "menos ideológico" y "más adaptado a las realidades específicas de cada Estado miembro".

El mandatario polaco enfatizó que busca "evitar que los altos costes energéticos comprometan la soberanía económica europea frente a potencias externas".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Frente a Tusk, el presidente polaco, Karol Nawrocki, considera que "la solución más racional" desde la perspectiva de los intereses económicos y estratégicos de Europa sería retirarse del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.

El régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión (RCDE UE o EU ETS, en inglés), ahora en su cuarta fase, es la principal herramienta de la UE para reducir los gases de efecto invernadero.

En la revisión de la directiva en 2023 el límite se ha endurecido para reducir las emisiones en un 62 % para 2030, en comparación con los niveles de 2005.

Esto incluye las emisiones del transporte marítimo, que se incorporaron al ETS a partir de 2024.

La asignación gratuita de permisos a las empresas se ha reducido, en línea con el límite más estricto, y se ha hecho condicional a los esfuerzos de descarbonización de las empresas.

Desde 2013, la asignación gratuita se concede principalmente a las instalaciones del sector manufacturero.

Para el sector de la aviación, la asignación gratuita se eliminará a partir de 2026.

El ETS abarca cerca del 45 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, que la UE se ha comprometido a dejar en cero neto en 2050.

Cubre a los mayores consumidores industriales de energía y les obliga a comprar derechos para cada tonelada de CO2 que liberan, pero cada vez se cuestiona más la presión que ejerce sobre la competitividad industrial.