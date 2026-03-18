Suecia denuncia la ejecución en Irán de un ciudadano con doble nacionalidad

"Para nosotros es evidente que el proceso judicial que condujo a que el ciudadano sueco fuese ejecutado no ha cumplido con los requisitos legales. La responsabilidad por esto descansa únicamente en Irán", señaló en un comunicado la ministra de Asuntos Exteriores sueca, Maria Malmer Stenergard.

El individuo, de cuya identidad no se ha informado y que había recibido la nacionalidad sueca en 2019, llevaba detenido desde junio del año pasado.

"La pena de muerte es un castigo inhumano, cruel e irrevocable. Suecia, junto con el resto de la Unión Europea (UE), condena su aplicación bajo cualquier circunstancia", afirmó Stenergard, quien seguirá condenando "todas las violaciones graves de los derechos humanos en Irán".

En declaraciones a la agencia sueca TT, Sternergard reveló que este miércoles había convocado al embajador de Irán en Suecia para mostrarle "nuestras protestas claras" por la ejecución.

"Cuando ayer tarde me enteré de que la ejecución estaba próxima, traté de contactar a mi contraparte, el ministro de Exteriores iraní, para protestar de la forma más dura, pero no accedió a mantener una conversación", dijo Stenergard.

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El individuo llegó a Suecia en 2015 y recibió la nacionalidad cuatro años después, que no fue reconocida por Irán, lo que dificultó la participación en el proceso judicial posterior de las autoridades suecas, según Stenergard.

De acuerdo con la televisión pública sueca SVT, el individuo fue arrestado durante los ataques aéreos del verano pasado de Estados Unidos e Israel contra Irán y fue condenado a pena de muerte por espiar para Tel Aviv.

Cientos de personas han muerto en Irán a causa de los nuevos bombardeos protagonizados desde el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.