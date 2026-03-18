Takaaki Kajita, Nobel de Física en 2015: "La persistencia importa más que la brillantez"

Durante su discurso, repasó los momentos clave de su carrera y destacó la importancia de la investigación básica, la perseverancia y la colaboración internacional en el avance del conocimiento científico.

Actualmente, el profesor Kajita es investigador principal del proyecto Kagra, un detector subterráneo en Japón que forma parte de una red internacional.

Esta colaboración permite observar fenómenos cósmicos de alta energía, como fusiones de agujeros negros y estrellas de neutrones, proporcionando una visión completamente nueva del universo.

Durante su intervención, informó la universidad, enfatizó que la perseverancia, la apertura a nuevos descubrimientos y la colaboración internacional son esenciales para la ciencia.

Además, recalcó que, "tras cada descubrimiento, reposa el trabajo de muchas personas", por lo que remarcó la importancia de colaboración internacional en el ámbito de la ciudad, "una colaboración construida sobre el respeto y la confianza mutua".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En este sentido, resaltó que el verdadero valor de la ciencia básica es ampliar el conocimiento humano, lo que a largo plazo enriquece a la sociedad en una forma que no siempre se puede prever.

"La ciencia es una actividad profundamente humana", manifestó, al tiempo que concluyó su discurso animando a hacerse siempre preguntas fundamentales, y expresó su agradecimiento a sus colegas y a la Universidad de Sevilla por reconocer el esfuerzo de toda la comunidad científica.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, alabó la figura del profesor Kajita y subrayó que su nombre "ya está escrito entre las grandes figuras del conocimiento contemporáneo".

También recordó que se une a la lista de premios Nobel que fueron investidos por la US como doctores honoris causa.