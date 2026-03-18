Ucrania derriba 128 de los 147 drones lanzados por Rusia contra su territorio

Otros 15 drones rusos no fueron interceptados e impactaron en doce localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea, que informó además de la caída en otros tres puntos de la geografía del país de fragmentos de aparatos no tripulados derribados.

Del total de los drones empleados por Rusia en este nuevo ataque nocturno ruso más de 70 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed.

Varios drones rusos seguían sobrevolando territorio ucraniano en el momento en que se publicó el parte.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques masivos con drones y en ocasiones misiles contra sus respectivas retaguardias.