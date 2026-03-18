Ucrania reivindica ataques contra fábrica de aviones y planta de reparación en Rusia

Según publicó la institución castrense en redes, el primero de los ataques se produjo el pasado lunes, 16 de marzo, y logró destruir parte de la zona de aparcamiento, provocando daños de distinta gravedad en los aviones estacionados.

"La empresa es parte de la Corporación Unida de Aviación (una estructura de Rostec) y produce aviones de transporte militar Il-76MD-90A, aviones de repostaje Il-78M-90A, además de dar servicios de mantenimiento a aviones de transporte pesados An-124 Ruslan", aseguró el Estado mayor, haciendo referencia al conglomerado estatal de defensa ruso.

El ataque contra el objetivo de Novgorod, identificado como la 123.º planta de reparación de aviones de la ciudad de Staraya Russa, se produjo este martes.

"La empresa se especializa en el ciclo completo de reparación y modernización de aviones de transporte militar y de sus componentes. La planta tiene su propia pista, lo que permite que los aviones pesados sean recibidos directamente en el territorio de la empresa", explicó el Estado mayor ucraniano.

Según sus informaciones, el ataque alcanzó un hangar y un avión L-410 que estaba estacionando, aunque todavía se está determinando la extensión de los daños.

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"Las Fuerzas de Defensa Ucranianas seguirán atacando instalaciones importante del complejo militar-industrial de los ocupadores hasta que la agresión armada de la Federación Rusa contra Ucrania se haya detenido por completo", concluyó el comunicado.