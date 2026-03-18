Un "beso" arquitectónico y un ratón filósofo: el New Museum de Nueva York se reinventa

De la fachada del museo cuelga una gigante estatua de una pareja abrazándose, creada por la artista neoyorquina Tschabalala Self. Esta obra es un guiño al "punto de beso" arquitectónico donde el edificio original (de la firma japonesa SANAA) se une con la nueva extensión, construida por la firma de arquitectos OMA.

Massimiliano Gioni, director del New Museum, anota a EFE que esta unión arquitectónica entre dos firmas ganadoras de premios Pritzker (conocido como el Nobel de la arquitectura) rematada con el 'Art Lovers' (Amantes del arte) de Self es un mensaje casi romántico de que "el arte es algo que se hace en conjunto".

"Lo haces con el artista, la obra, el público, los visitantes. Es un esfuerzo colaborativo. El arte es algo que nos une, tal vez en la disparidad de opiniones, pero nos une", explica a EFE el italiano.

Además de su futurista fachada, lo más llamativo del nuevo edificio -que tuvo un coste de construcción de 82 millones de dólares- son sus escaleras internas, inspiradas en las salidas de emergencia de hierro fundido tan típicas del Lower East Side, barrio de Manhattan donde está el museo.

Una vez pasadas las puertas del museo, la primera obra está escondida: es un pequeño y realista ratón animatrónico que sale de un pequeño agujero a ras de suelo para pronunciar un monólogo sobre la naturaleza humana y el capitalismo.

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Gioni explica que esta obra, creada por Ryan Gander, es un guiño irónico a los "verdaderos dueños" de la Gran Manzana. "Siempre hay que empezar por lo pequeño, incluso los gigantes lo hicieron", bromea el director.

El museo celebra su renacimiento con una ambiciosa exposición de 732 obras de arte -que van desde maquetas de ciudades imaginarias, robots hiperrealistas, pinturas surrealistas a esculturas de curiosos alienígenas- repartidas por tres pisos.

La muestra, titulada 'New Humans: Memories of the Future (Nuevos Humanos: Recuerdos del Futuro)', reúne a más de 200 artistas, escritores y científicos de 56 países para explorar cómo la tecnología, la inteligencia artificial (IA) y la robótica están redefiniendo la existencia actual.

La exposición arranca con figuras históricas como Salvador Dalí, con su emblemático 'Nacimiento del hombre nuevo', y transita por el surrealismo de Hannah Höch o el existencialismo de Francis Bacon, hasta llegar a instalaciones multimedia contemporáneas de Hito Steyerl y Anicka Yi.

"Buscamos un diálogo entre el pasado y el futuro", señala Gioni, quien explica que en la década de 1920 hubo una agitación tecnológica similar a la que se vive ahora con la IA; de hecho, la palabra 'robot' se acuñó hacia 1920.

"Al mirar atrás, enviamos una advertencia sobre la distopía, pero también un mensaje de esperanza: si sobrevivimos a esos cambios dramáticos antes, lo haremos de nuevo", anota el experto.

La muestra se divide en tres ejes principales: la primera planta se sumerge en las nuevas tecnologías y las prótesis; la siguiente explora la figuración tras la Segunda Guerra Mundial y la relación con el mundo animal; mientras que la tercera planta proyecta ciudades futuristas y robots que desafían la lógica.

El New Museum abrirá sus puertas gratuitamente al público el 21 y 22 de marzo, invitando a los neoyorquinos a cruzar el "punto del beso" y descubrir qué nos depara el futuro del arte.