Un buque humanitario español desembarca en Italia a 32 migrantes rescatados en el mar

Todos los migrantes, entre ellos nueve menores de edad y una mujer embarazada de ocho meses, recibieron en tierra atención de las autoridades y organizaciones sociales, informó en España la ONG Salvamento Marítimo Humanitario, responsable del barco.

Los rescatados, que fueron auxiliados el domingo pasado, son 27 hombres y 5 mujeres procedentes de Camerún, Eritrea, Mali, Burkina Fasso, Nigeria, Ghana, Somalia y Costa de Marfil. Presentaban síntomas de agotamiento, deshidratación y exposición prolongada al frío, así como lesiones leves a causa de la travesía y del hacinamiento en la embarcación precaria.

Durante el trayecto hacia el puerto de desembarco, el equipo sanitario del Aita Mari les ha prestado asistencia médica. "Hemos atendido muchos casos de hipotermia, deshidratación, dolor abdominal y cefalea", explicaron la doctora María Valor y la enfermera Maialen Sáez de Okariz.

Aseguraron que varios muestran signos de violencia sexual y torturas. "Hay una persona solicitante de asilo que sufrió abusos sexuales y torturas en Mali y Argelia, y otra en Túnez", precisaron.

Tras el desembarco, el capitán del Aita Mari, Íñigo Mijangos, indicó que este año ha habido "muchas más muertes de las reconocidas oficialmente" en el Mediterráneo central, especialmente tras el paso del ciclón Harry.

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"Se calcula que alrededor de mil personas fallecieron, y han aparecido cuerpos sin vida en las costas de Libia, Italia y Malta de personas que zarparon justo antes del temporal que se produjo en enero", apuntó.

Mijangos reiteró la necesidad de "reforzar los mecanismos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo, así como de garantizar vías seguras y legales para las personas migrantes y refugiadas".