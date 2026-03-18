Unicef avisa de que los hospitales libaneses están "desbordados" ante el número de heridos

"Los hospitales están desbordados y, sin apoyo urgente, la capacidad de proporcionar cuidados que salvan vidas a los niños estará en serio riesgo", advirtió el subdirector de Emergencias y Operaciones de Suministro en la agencia de la ONU, Ted Chaiban.

En esta línea, Unicef destacó en un comunicado que los centros sanitarios tienen que hacerse cargo del "creciente" número de heridos a la vez que siguen ofreciendo los cuidados básicos a la población.

Por ello, este miércoles entregó a las autoridades libanesas 32,5 toneladas de suministros médicos de emergencia para apoyar a los hospitales, los centros de atención primaria y las unidades móviles que trabajan en las zonas más necesitadas de servicios.

Según la nota, este cargamento se une a otras 800 toneladas de materiales de ayuda distribuidos por el país desde el estallido de las hostilidades el pasado 2 de marzo, periodo en el que han ayudado a alrededor de 150.00 personas y proporcionado 600.000 litros de agua o 40.000 kits de higiene, entre otros.

La ayuda entregada este miércoles fue recibida en el Aeropuerto Internacional Rafic Hariri de Beirut por el ministro de Salud Pública del Líbano, Rakan Nasreddine, según informó ese departamento gubernamental en un comunicado.

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El número de muertos por la campaña de bombardeos israelíes contra el Líbano se eleva ya a 968, después de que otras 56 personas perdieran la vida en las últimas 24 horas, mientras que los heridos ascienden a 2.432, según datos oficiales.