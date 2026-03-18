Von der Leyen aborda con Guterres la necesidad de una "desescalada" en Oriente Medio

"Reunión oportuna con Antonio Guterres. Las repercusiones de la guerra en Oriente Medio son globales y es nuestra responsabilidad trabajar por la desescalada y una solución diplomática", señaló Von der Leyen a través de su cuenta en una red social.

Indicó además que la UE y sus Estados miembros "son el mayor contribuyente a la ONU" y que están "firmemente comprometidos con el respeto al derecho internacional y la construcción de un mundo donde prevalezca la cooperación multilateral".

Guterres tiene previsto participar este jueves como invitado en el almuerzo de trabajo de la cumbre de primavera que reunirá a los mandatarios de la UE.

El secretario general de la ONU dijo el martes que la guerra en Oriente Medio "debe cesar" y que debe prevalecer "la diplomacia" y llamó a implementar las resoluciones de la ONU.

También urgió a poner fin a las hostilidades en Líbano e insistió en que "todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben ser plenamente implementadas", incluida la 1701, adoptada en 2006 tras la guerra entre Israel y Hizbolá, que establece un alto al fuego, el despliegue de la misión UNIFIL y el desarme de grupos armados no estatales en el sur del país.

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Guterres habló ese mismo día de la seguridad del estrecho de Ormuz, vital para el transporte de petróleo y gas a nivel mundial, y dijo que "la responsabilidad última" de su funcionamiento "recae en la desescalada del conflicto y del cumplimiento de las resoluciones internacionales", y "no en un país en particular".