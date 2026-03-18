Zelenski insta a Trump y a Starmer a encontrar puntos en común tras desacuerdos sobre Irán

En una entrevista con la BBC divulgada hoy, Zelenski admitió que no le diría al líder republicano lo que tiene que hacer, pero que debería reunirse con Starmer para "reavivar la relación" bilateral, después de las fuertes críticas de Trump contra el político británico por la decisión de éste de no implicarse en el conflicto armado iraní.

Trump también ha criticado a los aliados de la OTAN por negarse a enviar refuerzos militares para permitir la reapertura del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha provocado un fuerte ascenso de los precios del crudo, que han llegado a superar los 100 dólares el barril.

"Me gustaría mucho que el presidente Trump se reuniera con Starmer... para que tengan una postura común", declaró Zelenski.

Zelenski también expresó su gran preocupación por el impacto del conflicto en Oriente Medio en la guerra de Ucrania, ya que las negociaciones de paz se postergan por el conflicto en Irán.

En sus ataques, Trump calificó a Starmer de no ser Winston Churchill y dijo que, si bien considera al primer ministro británico laborista un "buen hombre", está "decepcionado" con él.

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Zelenski estuvo el martes en Londres, donde pronunció un discurso en el Parlamento tras reunirse con el primer ministro en su residencia oficial del 10 de Downing Street.

Durante su visita a Londres, el presidente ucraniano firmó un acuerdo de defensa con el Reino Unido del que aún no se conocen detalles.