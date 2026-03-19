Activistas del Convoy Nuestra América piden un “diálogo verdadero” entre Cuba y EE.UU.

El director ejecutivo de The People’s Forum, uno de los movimientos de la iniciativa, Manolo de los Santos, afirmó que hay millones de personas en EE.UU. que no quieren "un conflicto armado con Cuba”. “No queremos despertar una mañana y ver que están cayendo bombas sobre La Habana”, apostilló.

“Nosotros estamos insistiendo en que el diálogo por parte de Estados Unidos sea sincero porque hemos visto con mucha preocupación como, a la vez que se mantiene este diálogo, EE.UU. no ha cambiado realmente su retórica contra Cuba”, puntualizó de los Santos.

El Convoy Nuestra América es impulsado por la Internacional Progresista (IP), un movimiento global que se define como defensor de la justicia social, la democracia, la sostenibilidad ecológica y la paz, con apoyos como la activista sueca Greta Thunberg, conocida por sus demandas a líderes internacionales en favor de medidas inmediatas para mitigar los efectos del cambio climático.

Por su parte, el coordinador general de la IP, David Adler, reafirmó a EFE que este convoy internacional es “el principio de una gran movilización mundial a favor del pueblo cubano” tras el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. a la isla.

El convoy, dijo, no sólo es necesario para “seguir proveyendo y entregando ayuda humanitaria", sino que es una muestra de que se reconoce “un verdadero riesgo de escalada de hostilidad por parte de EE.UU. contra Cuba.”

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Adler y De los Santos, junto a otros activistas europeos, que arribaron recientemente a Cuba, ofrecieron en esta jornada una conferencia de prensa donde abordaron como la iniciativa promueve el apoyo con ayuda humanitaria a Cuba frente a las presiones económicas y el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU..

En el encuentro con la prensa informaron que el próximo 21 de marzo será declarado como el “Día Internacional de la Solidaridad con Cuba”.

Como parte de este convoy ya han arribado a la nación caribeña unos 250 delegados y para el próximo sábado está previsto que arriben a La Habana varias embarcaciones procedentes de México.

Los barcos trasladarán otro grupo de voluntarios y “comida, medicina y suministros esenciales” para la isla, de acuerdo con un comunicado de los organizadores. En total llegarán 20 toneladas de alimentos, medicinas, equipos solares y suministros humanitarios.

Para el fin de semana también se espera la llegada de otros líderes de izquierda como el británico Jeremy Corbyn, el español Pablo Iglesias, junto a legisladores, sindicalistas y políticos de varios países.

El primer grupo de delegados arribó la víspera a La Habana y estaba integrado por representantes de 19 países de Europa, de asociaciones, movimientos políticos, sindicatos y cuatro eurodiputados.

Llegaron con un cargamento de cinco toneladas de insumos y medicamentos, paneles solares y sistemas fotovoltaicos, valorado en medio millón de euros (equivalentes a 573.000 dólares).

El Convoy ‘Nuestra América’ está inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria.