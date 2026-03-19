Al menos 21 muertos y 12 heridos en la mayor ciudad de Pakistán por una fuerte tormenta

"Debido a los fuertes vientos y a las lluvias posteriores, varios techos colapsaron y también se derrumbó un muro en el área de Moach Goth de la ciudad, en un incidente en el que 21 personas murieron y otras 12 resultaron heridas", declaró a EFE el portavoz del servicio de rescate de la fundación humanitaria Edhi, Azeem Khan.

"Trece personas fallecieron en un solo accidente por el derrumbe de un muro", añadió el portavoz.

La tormenta, que comenzó el miércoles, se prolongó durante la noche en la ciudad costera del sur de Pakistán, donde el alcalde, Murtaza Wahab, instó a los residentes a permanecer en sus casas y evitar desplazamientos innecesarios mientras continúan las labores para despejar las vías.

Estas son las primeras muertes relacionadas con las lluvias reportadas este año en Pakistán, donde la temporada de monzones, que comienza en los próximos meses, provoca con frecuencia inundaciones mortales.

El Departamento Meteorológico de Pakistán informó que los vientos, con ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora, se prolongaron durante horas. La lluvia comenzó alrededor de las 21:00 horas en la mayor parte de Karachi, afectando a casi los siete distritos de la ciudad.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según los servicios de rescate y la policía, la tormenta arrancó de raíz árboles al borde de la carretera y paralizó el tráfico.

El país, considerado uno de los más vulnerables al cambio climático, sufrió en 2022 lluvias monzónicas sin precedentes que dejaron más de 1.700 muertos, mientras que el año pasado las víctimas superaron el millar.