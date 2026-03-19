Aliado de Navalni anuncia creación de partido político ruso en el exilio

"Enarbolamos la bandera y declaramos abiertamente que existe una unión política organizada de personas cuyo objetivo es llegar al poder en Rusia", dijo Yashin en un vídeo en YouTube.

Yashin, quien también fue jefe de campaña del asesinado vice primer ministro Boris Nemtsov, subrayó que su iniciativa tiene como fin el creación de una formación política, "no una fundación, un club de correligionarios o una asociación"

El opositor destacó que, debido a la guerra en Ucrania, ha surgido un "vacío" político que debe ser rellenado con el fin de representar a los rusos que se oponen al Kremlin y a la campaña militar rusa ante las instituciones europeas.

Además de apoyar la paz y la buena vecindad con otros países, Yashin considera que su proyecto podría crear "el único partido independiente ruso" integrado con el resto de Europa.

Subrayó que, mientras el partido aún no tiene nombre, se ha decidido que la dirección sea colegial, para lo que ya se ha creado un comité organizador que incluye tanto gente "experimentada" como "jóvenes entusiastas".

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Yashin adelantó que el congreso fundacional tendrá lugar ya a mediados de este año, ya que, aunque la oposición no puede participar legalmente en la vida política en Rusia, "eso no significa que nunca vaya a surgir esa posibilidad".

Al respecto, aseguró que una vez el actual jefe del Kremlin, Vladímir Putin, deje el poder, se abrirá una pequeña ventana que debe ser aprovechada, para lo que la oposición en el exilio debe estar preparada.

Al tiempo que llamó a los rusos a sumarse al nuevo partido, advirtió que el Estado ruso reaccionará a la noticia "con hostilidad" y que "la amenaza es real".

Recordó que a finales del siglo XIX también se crearon partidos políticos rusos en el exilio que eran considerados ilegales y extremistas por la policía secreta zarista.

Con todo, añadió, una vez el último zar, Nicolas II, abdicó en 1917, algunos de esos partidos participaron en los procesos políticos que comenzaron en la nueva Rusia.

Yashin, que fue canjeado en agosto de 2024 en el marco del mayor intercambio de presos entre Rusia y Occidente desde la Guerra Fría, fue declarado a finales de ese año en búsqueda y captura por el Ministerio del Interior.

El político, que cumplía en Rusia una condena de 8,5 años por "informaciones falsas" sobre el Ejército ruso debido un vídeo en el que comentó la matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha, atribuida a militares rusos, fue intercambiado el 1 de agosto pasado junto a otros 15 presos rusos.

En enero pasado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa mantuvo un encuentro en Estrasburgo con la recién creada plataforma de "fuerzas democráticas rusas" integrada por quince personalidades rusas exiliadas y encabezada por el magnate Mijaíl Jodorkovski.

También forman parte de esa plataforma el político y periodista Vladímir Kara-Murza; el ajedrecista y también disidente, Gari Kaspárov; el defensor de los derechos humanos, Oleg Orlov, o Nadia Tolokonikova, miembro del colectivo feminista Pussy Riot.

"Es pronto aún para decir qué eficaz será la plataforma", comentó hoy Yashin.

Los colaboradores de Navalni incluidos en el Fondo de Lucha contra la Corrupción no quisieron formar parte de dicha plataforma.