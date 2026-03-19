Amnistía pide a Israel cesar los ataques a personal sanitario y centros médicos en Líbano

"La protección de la atención sanitaria no es opcional, sino una norma de guerra ineludible. Atacar deliberadamente a personal médico en el ejercicio de sus funciones humanitarias constituye una grave violación del derecho internacional humanitario", dijo en un comunicado la subdirectora regional para Oriente Medio y el Norte de África de AI, Kristine Beckerle.

Añadió que, en medio de la escalada de ataques israelíes, los ataques directos contra el personal médico y los trabajadores de la defensa civil únicamente por el hecho de trabajar para instituciones vinculadas a Hezbolá están estrictamente prohibidos.

Lanzar acusaciones de que los centros sanitarios y las ambulancias se utilizan con fines militares "sin aportar pruebas" no justifica tratar a los hospitales, los centros médicos ni el transporte sanitario "como campos de batalla", afirmó, pues los trabajadores sanitarios arriesgan sus vidas para salvar a otros.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 2 y el 15 de marzo, murieron 30 personas y 35 resultaron heridas en 28 ataques contra el sector sanitario de Líbano, mientras que el Ministerio de Salud Pública libanés ha elevado a esa cifra a 40 trabajadores de la salud fallecidos y otros 96 heridos.

Entre ellos, algunos eran afiliados a la Asociación Islámica de Salud, una institución civil vinculada a Hizbulá que presta servicios médicos y de emergencia en todo el Líbano en colaboración con el Ministerio de Salud, la Asociación Islámica de Scouts Risala, así como un paramédico de la Cruz Roja Libanesa.

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Beckerle advirtió que Israel está empleando "la misma táctica letal" que utilizó en Líbano en 2024 para asesinar a decenas de trabajadores sanitarios y "devastar los servicios de salud".

Las investigaciones previas de Amnistía Internacional destacaron cómo el ejército israelí llevó a cabo repetidamente "ataques ilegales", recalcó, contra centros de salud y personal sanitario durante la escalada de 2024.

También incidió en que Israel está haciendo lo mismo en centros de salud de Gaza, y que aún se ha exigido responsabilidad ni reparación por esa violencia.