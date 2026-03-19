Banco Central taiwanés eleva previsión de crecimiento y alerta sobre aumento de inflación

Tras la última reunión de su junta directiva, celebrada este jueves por la tarde, la autoridad monetaria estimó que el PIB taiwanés se expandirá un 7,28 % este año, una mejora con respecto a la previsión del 3,67 % realizada el pasado diciembre.

Esta revisión está en línea con la ofrecida por la Dirección General de Presupuestos, Cuentas y Estadísticas (DGBAS) del Gobierno, que revisó al alza su pronóstico de crecimiento para 2026 del 3,54 % en noviembre del año pasado al 7,71 % en febrero.

"Es probable que la proliferación de aplicaciones comerciales de tecnologías emergentes continúe respaldando la fortaleza de las exportaciones de Taiwán e impulse la inversión privada, mientras que también se espera que el crecimiento del consumo privado se acelere", señaló el Banco Central en un comunicado.

El organismo también recalcó que, si bien se han reducido los impuestos sobre algunos productos básicos y los precios de los servicios mantienen una tendencia gradual a la baja, el actual conflicto en Oriente Medio "ha impulsado al alza los precios internacionales del crudo y de otras materias primas".

En este contexto, el Banco Central prevé que la inflación general crezca un 1,8 % este año, un crecimiento de 0,17 puntos porcentuales respecto a la anterior estimación.

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Durante su última reunión, la junta del Banco Central optó por mantener sin cambios la tasa de descuento de referencia, que seguirá en el 2 %, aunque reconoció que podría revisarla en los próximos meses ante los "factores de incertidumbre" en la economía global.

"El Banco ajustará su política monetaria en consecuencia y de manera oportuna, según sea necesario, para cumplir con sus mandatos legales de mantener la estabilidad financiera y de precios y fomentar el desarrollo económico", subrayó en el comunicado.