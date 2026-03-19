Barcelona abrirá en Bruselas la primera oficina de una ciudad española ante la UE

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, viajará el próximo martes, 24 de marzo, a Bruselas para encabezar la puesta en marcha de la sede, según confirmó el consistorio este jueves en un comunicado.

La agenda institucional incluirá la visita a la nueva oficina, donde se presentará a la persona responsable de la representación, así como la presentación pública del Plan Barcelona Europa, la hoja de ruta de la acción municipal en la capital comunitaria.

El acto de presentación del plan tendrá lugar en el marco de una conferencia sobre el papel de Barcelona en la Unión Europea, ante representantes de instituciones comunitarias, partidos políticos europeos y miembros de la sociedad civil vinculados a la acción exterior.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia del Ayuntamiento para reforzar la presencia de Barcelona en Europa, tras los contactos mantenidos durante el último año con responsables comunitarios y la participación de la ciudad en alianzas como 'Mayors for Housing'.