Bélgica dice que la UE solo quiere que termine la guerra en Irán y no verse implicada

"Todo el mundo quiere una cosa: que esta guerra termine lo antes posible y que no seamos implicados", recalcó De Wever ante la prensa a su llegada a una cumbre de líderes comunitarios, en la que abordarán la crisis en Oriente Medio y su impacto en los precios energéticos, entre otros asuntos.

De Wever aseguró que "no hay ninguna voluntad en Bélgica de ser implicados en la guerra contra Irán".

"No creo que eso cambie pero voy a hablar con los colegas europeos. Pero creo que es un sentimiento compartido por los países miembros de la Unión Europea el que no hemos querido esta guerra, no hemos comenzado esta guerra, falta una planificación de la guerra, una estrategia de salida que parece que no hay", explicó.

Por otro lado, el líder belga dijo que "otra cuestión es que tengamos que hacer esfuerzos por proteger a Estados terceros que se han visto implicados contra su voluntad", un tema que consideró que tiene dimensión europea.

Para De Wever, los precios de la energía "son la máxima prioridad".

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"Ya antes de la guerra en Oriente Medio eran la máxima prioridad de mi agenda -y creo que también de la agenda europea- y se han convertido en una cuestión aún más urgente tras los acontecimientos que hemos estado presenciando en Oriente Medio", concluyó.