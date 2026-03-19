Bogotá se alista para celebrar el Estéreo Picnic, su festival de música más grande

El cartel del festival, el más importante de Colombia, también incluye a artistas como Djo, Peggy Gou, Interpol, KATSEYE y los españoles Judeline, Guitarricadelafuente y Rusowsky, además de una amplia presencia de nombres emergentes y propuestas alternativas.

La edición de 2026 se celebrará entre el 20 y el 22 de marzo y volverá a convertir al Parque Simón Bolívar en el epicentro de uno de los mayores encuentros musicales de la región, con una asistencia proyectada de más de 170.000 personas durante los tres días del evento, según estimaciones divulgadas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá.

Buena parte de los artistas del cartel llegan además a la capital colombiana tras haber pasado el fin de semana anterior por Lollapalooza Chile, celebrado en Santiago, lo que vuelve a situar al Estéreo Picnic dentro de la ruta de grandes festivales suramericanos.

En esa circulación regional coinciden nombres como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Lorde, Deftones, Skrillex, Doechii, Interpol, Peggy Gou, Turnstile y Men I Trust.

La programación también estará marcada por varios debuts esperados por el público colombiano. Uno de los casos más destacados es el de Blood Orange, proyecto del músico británico Dev Hynes, que se presentará por primera vez en el país, en un cartel que también ha generado expectativa por la llegada a Colombia de artistas que durante años habían figurado entre los más pedidos por los asistentes al festival.

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Entre las novedades de esta edición destaca la ampliación de la oferta de escenarios, pues el festival sumó un nuevo espacio llamado Lago, con lo que la experiencia tendrá seis escenarios principales.

Además del ajuste en su formato, que este año vuelve a concentrarse en tres jornadas, el festival llegará a su decimoquinta edición con casi un tercio del público llegando de fuera de Bogotá o del país, según la Secretaría de Desarrollo Económico.

La jornada inaugural del viernes estará encabezada por Tyler The Creator y Lorde, y también contará con presentaciones de Peggy Gou, Royel Otis, KATSEYE, Turnstile y Joe Keery, conocido por su papel en 'Stranger Things' que saltó al estrellato musical como Djo gracias al éxito que su canción 'End of Beginning'.

El FEP mantendrá así su apuesta por reunir en un mismo espacio a grandes estrellas internacionales con proyectos latinoamericanos y colombianos, una fórmula que le ha permitido consolidar una identidad propia dentro del circuito de festivales de la región.