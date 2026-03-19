Cadena de supermercados argentina cierra importante operación con grupo salvadoreño

La operación consiste de la adquisición de locales del Grupo Libertad, propietario de numerosos supermercados y paseos de compra ubicados principalmente en el centro y norte del país -además de locales en Colombia y Uruguay-, y permitirá a La Anónima expandirse a varias provincias argentinas: Córdoba, Tucumán, Salta, Santa Fe, San Juan, Misiones y Santiago del Estero.

La compra fue confirmada a EFE por Federico Braun Seeber, principal accionista de La Anónima, que destaca por su presencia en el sur de Argentina.

"Este acuerdo nos abre una oportunidad única de crecimiento y expansión en una región donde La Anónima casi no tenía presencia, lo que nos permite llegar a nuevos clientes y comunidades", dijo Braun Seeber en declaraciones a la prensa local.

La Anónima es una empresa argentina con 117 años de historia y, con esta adquisición, alcanzará un total de 171 sucursales en casi un centenar de ciudades del país.

El Grupo Libertad, por su parte, mantendrá una presencia limitada en Argentina, principalmente a través de sus reconocidos paseos de compras.