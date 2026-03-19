California y Texas cancelan la celebración por natalicio de César Chávez tras denuncias

Las legislaturas de ambos estados trabajan de forma independiente para eliminar dicho día festivo de la legislación estatal.

El periódico The New York Times reveló en una investigación las acusaciones de dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas, que detallan cómo fueron abusadas por Chávez cuando eran apenas unas niñas.

El periódico también contó con las declaraciones de Dolores Huerta, fundadora junto a Chávez del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), que aseguró haber sido forzada por su compañero a tener relaciones sexuales, de las que tuvo dos hijas.

Los aportes de Chávez al movimiento por los derechos de los campesinos, organizando huelgas para lograr mejores condiciones de vida y salarios para los trabajadores agrícolas, hicieron que a través de los años se le reconociera, con resoluciones, calles y días dedicados en su nombre.

En California, el presidente de la Asamblea, Robert Rivas, y la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, dijeron en un comunicado conjunto que están trabajando en una iniciativa para cambiar la denominación del día festivo del 31 de marzo de Día César Chávez a Día de los Trabajadores Agrícolas.

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Y el gobernador del estado, Gavin Newsom, dijo el miércoles que estaba abierto a cambiar el nombre de la celebración y a trabajar con celeridad para lograrlo.

Por su parte, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbot, ha declarado que el estado no festejará el 31 de marzo el nombre de Chávez, tras advertir que las denuncias “desmantelan” la narrativa que elevó a Chávez.

Este jueves, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, tomó un paso similar y anuló la proclamación anterior a favor de Chávez y firmó una que declara el último lunes de marzo como Día de los Trabajadores Agrícolas en la ciudad.