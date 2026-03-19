Catar: La guerra debe cesar porque todos sabemos quién saca los mayores beneficios de ella

"Esta guerra debe cesar inmediatamente. Las agresiones y los ataques deben cesar inmediatamente porque todo el mundo sabe quién saca los mayores beneficios de este conflicto en la región", dijo el primer ministro y titular de Exteriores catarí en una rueda de prensa con el canciller turco, Hakan Fidan.

Estas declaraciones se producen después de que ayer Irán atacara varias instalaciones energéticas en el golfo Pérsico, entre ellas, la principal planta de gas natural licuado de Catar, la de Ras Laffan, y de que los ministros árabes tuvieran una reunión de emergencia ayer y coincidieron en que "estos ataques no pueden justificarse bajo ningún pretexto ni de ninguna manera".

Por su parte, el ministro turco, que estuvo ayer en la reunión de Riad y hoy Catar, señaló directamente a Israel como culpable del conflicto: "la principal razón detrás de esta guerra, que está llevando a nuestros países hacia un estado sin precedentes es Israel", dijo, asegurando que los ataques a Irán se produjeron mientras las dos partes celebraban una negociación diplomática.

Catar, que también medió en este proceso, volvió a hacer un llamado a la paz durante la reunión con Fidan: "Hicimos hincapié en la necesidad de que las partes reduzcan la tensión, recurran a la razón, al diálogo y resuelvan los problemas con lógica en lugar de con armas y violencia", dijo Al Thani.

Israel atacó el miércoles las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, tras lo que el Ejército iraní prometió que las agresiones no quedarían impunes.

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Lejos de escuchar las peticiones de sus países vecinos del golfo, Irán volvió a amenazar hoy con nuevos ataques, asegurando que en su respuesta hasta la fecha utilizó solo "una fracción" de su capacidad y avanzó que en caso de que haya otros no habrá "contención" en su represalia.

"Nuestra respuesta al ataque de Israel contra nuestra infraestructura utilizó solo una fracción de nuestro poder. La única razón por la que nos contuvimos fue por respeto a la desescalada solicitada. No habrá contención si vuelven a atacar nuestras infraestructuras", señaló en X su ministro de Exteriores, Abás Araqchí.