China felicita a Anutin Charnvirakul por su elección como primer ministro tailandés

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que "las relaciones entre China y Tailandia han mantenido un fuerte impulso de desarrollo, arrojando resultados fructíferos en la cooperación práctica en diversos campos".

Lin aseveró que "China está dispuesta a trabajar conjuntamente con Tailandia" para "llevar adelante su amistad tradicional" y "avanzar continuamente en la construcción de una comunidad de futuro compartido entre China y Tailandia de una manera más profunda y sustantiva".

El vocero expresó su esperanza de que la cooperación entre ambos países "brinde beneficios a los pueblos de ambas naciones".

El pasado noviembre, el rey Vajiralongkorn de Tailandia realizó una inédita visita de cinco días a Pekín para fortalecer los vínculos con el mandatario chino, Xi Jinping, cuyo Gobierno se mantiene como el principal socio comercial de Bangkok.

El viaje se enmarcó en la conmemoración de los 50 años de relaciones bilaterales entre Bangkok y Pekín.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tailandia ha intensificado recientemente la colaboración con China para el desmantelamiento de centros de estafas que operan en zonas fronterizas y en países como Birmania y Camboya, lo que se ha traducido en cientos de detenciones y en la repatriación de miles de personas de distintos países captadas por estas redes criminales, muchas de ellas mafias de origen chino.

En una sesión celebrada este jueves en la Cámara de Representantes de Tailandia, 293 de los 500 diputados de la cámara votaron en favor de Anutin, superando de manera amplia los 251 apoyos necesarios para ser nombrado primer ministro.

Anutin, de 59 años, pasó a ocupar el cargo de primer ministro el pasado mes de septiembre, tras la polémica destitución por parte del Tribunal Constitucional de destituir a su precedesora, Paetongtarn Shinawatra, del progresista Pheu Thai.