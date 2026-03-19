Cien militares españoles evacuados de Irak a Turquía y otros 200 en las próximas horas

En declaraciones a los medios, Robles señaló que "la situación es muy compleja" y que la idea es que todos los militares regresen a España, para lo cual hay previstos tres aviones que lleven a cabo el traslado cuando "haya una ventana de oportunidad".

Del total de militares que se encuentran ya en Turquía, 57 son de la coalición internacional contra el estado islámico, liderada por Estados Unidos, y 42 estaban integrados en la misión de la OTAN en Irak (conocida como NMI).

La ministra explicó que la evacuación esta madrugada de los 42 militares del NMI fue "muy complicada" porque estaban en los búnkeres y tuvieron incluso que "abortar" algunos vuelos antes de que pudieran embarcar debido al "cruce de misiles".

Estos militares, junto con los 57 de operaciones especiales de la coalición internacional que fueron evacuados hace unos días, ya están en Turquía, donde España tiene desplegados otros 150 efectivos y una batería Patriot en la base de Incirlik, en la localidad de Adana.

Faltan por abandonar Irak 350 militares de la misión de la OTAN, de los cuales 200 son españoles, en una situación "muy compleja", insistió Robles.

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En la evacuación participaron aviones americanos y alemanes, pero España tiene tres "preposicionados en la zona" y espera que en las próximas horas "se encuentre la ventana de oportunidad para salir, porque no es fácil, hay fuego cruzado", dijo la ministra, quien recordó que la decisión de adaptar la misión en Irak debido al deterioro de la situación fue de la OTAN.

Señaló que todos los países que participan en la operación están "perfectamente coordinados", pero no aclaró cuál va a ser el destino final de la misión, pues depende de cómo vayan evolucionando los acontecimientos.

Respecto a Líbano, donde España tiene desplegados casi 670 militares en la misión de paz de la ONU (FINUL), Robles reconoció que la situación es "muy dura y difícil", con una noche de "intensos bombardeos", que obligaron a los 'cascos azules' a permanecer en los búnkeres desde las 12 del mediodía de ayer hasta la una de esta madrugada.

Este jueves los ataques se han intensificado y, aunque los militares están protegidos con cascos y chalecos, "la preocupación es absolutamente enorme porque son disparos cruzados desde todos los puntos", afirmó la ministra.