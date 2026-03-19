Corea del Sur anuncia un paquete de ayuda humanitaria de 2 millones de dólares a Líbano

La ayuda se financiará a través de un programa de asistencia de emergencia en el extranjero de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, dependiente del Estado, y mediante la ayuda de organizaciones no gubernamentales y empresas privadas.

El Ministerio de Exteriores surcoreano indicó que este paquete tiene el objetivo de "abordar la reciente crisis humanitaria" en Líbano y "con la esperanza de que ayude a aliviar las dificultades" que conllevan el conflicto y que "facilite un rápido retorno a la normalidad".

La campaña israelí en Líbano deja ya más de 960 muertos, entre ellos alrededor de un centenar de niños, además de cientos de miles de desplazados internos, la mayoría en el sur del país, donde Israel ordena diariamente evacuaciones desde el inicio de los ataques contra el movimiento proiraní chií libanés Hizbulá.