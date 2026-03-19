Corte Penal Internacional acusa a Tayikistán de incumplir su obligación de detener a Putin

En una decisión hecha pública este jueves, la Sala de Cuestiones Preliminares II determinó que Tayikistán no cooperó con la solicitud de la CPI para arrestar y entregar a Putin, sobre quien pesa una orden de detención emitida en 2023 por el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia.

Los jueces consideraron que la negativa de Tayikistán impidió a la CPI ejercer sus funciones como tribunal, cumpliéndose así las condiciones para declarar un incumplimiento del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte.

Putin visitó Tayikistán entre el 8 y el 12 de octubre de 2025, durante una cumbre de la Comunidad de Estados Independientes, sin que las autoridades locales lo arrestaran, a pesar de que el país es miembro de la Corte.

El Gobierno tayiko había argumentado que no podía ejecutar la orden debido a las inmunidades del jefe de Estado ruso, dado que Rusia no es parte del Estatuto de Roma, y a obligaciones derivadas de acuerdos bilaterales y regionales.

Sin embargo, la CPI rechazó estos argumentos y recordó que, según el Estatuto, el cargo oficial de una persona no la exime de responsabilidad penal ante este tribunal internacional, ni impide su detención por parte de los Estados miembros.

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La Sala subrayó además que los acuerdos internacionales invocados por Tayikistán no pueden prevalecer sobre las obligaciones que adquiere como país miembro del tribunal.

En su conclusión, los jueces insistieron en que la cooperación de los Estados es esencial para el funcionamiento de la Corte, especialmente en lo relativo a la detención de sospechosos.

Por ello, decidieron remitir el caso a la Asamblea de los Estados Partes, órgano que agrupa a los países miembros de la CPI, con el objetivo de abordar el incumplimiento y sus consecuencias.

La orden de arresto contra Putin está relacionada con presuntos crímenes cometidos en el contexto de la guerra en Ucrania, aunque no tiene como fondo el crimen de agresión territorial en sí mismo, sobre el que la CPI no tiene jurisdicción.

Tayikistán no es el primer país miembro de la Corte al que la CPI denuncia ante su órgano supervisor por no ejecutar una orden de arresto en vigor.

En julio del año pasado, denunció a Hungría por no arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, durante su visita al país en abril de ese año, pese a la orden de detención por crímenes de guerra en la Franja de Gaza que pesa sobre él.

Previamente en octubre de 2024, la CPI también denunció a Mongolia por incumplir la solicitud de arresto contra Putin cuando viajó a su territorio.