Cruz Roja y Centroamérica renuevan su alianza para una acción temprana ante desastres

Las dos instituciones "renovaron su Memorando de Entendimiento por un periodo de diez años" más, a fin de "fortalecer la capacidad de la región para anticipar riesgos, prepararse mejor y responder de manera más efectiva ante desastres cada vez más complejos", señala un comunicado remitido este jueves a EFE.

La decisión se dio en el marco del VIII Foro Regional de la Política Centroamericana de la Gestión Integral de Riesgo de Desastres realizado esta semana en Panamá.

El acuerdo contempla dar prioridad a "áreas clave" como la acción anticipatoria, los sistemas de alerta temprana, la salud en emergencias, la movilidad humana y el fortalecimiento de capacidades institucionales y comunitarias.

También impulsa el intercambio de conocimientos, la formación técnica, el desarrollo de herramientas conjuntas y la movilización de recursos para sostener estas acciones.

Loyce Pace, directora de la IFRC para América, dijo que este memorando "permite alinear políticas, capacidades e instrumentos para que la preparación, la acción temprana y la respuesta protejan a las comunidades y las hagan más resilientes".

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"Los riesgos que enfrenta esta región son inmensos, pero también lo es nuestra capacidad colectiva de anticiparlos y enfrentarlos cuando trabajamos juntos", afirmó Pace.

Así mismo lo considera el presidente Pro Tempore de CEPREDENAC, Alejandro Picado, al señalar que la coordinación local, nacional y regional entre la Cruz Roja y los entes rectores de gestión integral del riesgo y protección civil de la región "es clave para enfrentar riesgos que no reconocen fronteras".

"La firma de este Memorando pone en valor la confianza mutua, compromiso institucional y la visión estratégica compartida sobre la resiliencia en Centroamérica y República Dominicana", indicó Picado.

El acuerdo "da continuidad a una cooperación iniciada en 2017 y establece una base más estructurada, predecible y sostenida para la acción conjunta entre los sistemas de protección civil de los Estados y la red humanitaria de la Cruz Roja", señala el comunicado.

Añade que la colaboración entre IFRC y CEPREDENAC conecta el mandato público de los Estados con la acción humanitaria de base comunitaria, aprovechando la presencia territorial y el voluntariado de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja para "llegar de manera más efectiva a las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad".

En un panorama marcado por la "reducción de la cooperación internacional para la asistencia humanitaria, el aumento de los riesgos climáticos y la creciente complejidad de las crisis, esta cooperación busca no solo mejorar la respuesta, sino también reducir el impacto de los desastres y fortalecer la resiliencia de las comunidades a largo plazo", concluye.