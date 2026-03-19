Cuatro muertos en la ciudad de Gaza por dos ataques israelíes

Uno de ellos tuvo lugar dentro de la zona de Gaza bajo control palestino y cerca de la plaza Al Shawa de esta zona de la ciudad, próxima a la llamada línea amarilla a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Allí murieron dos personas, que fueron trasladadas al hospital Bautista al Ahli de la capital gazatí, según los servicios de ambulancias.

En otro ataque en el barrio de Zeitún de la misma ciudad fallecieron otras dos personas, confirmó a EFE el Hospital Al Shifa, el mayor del norte de la Franja.

Desde que comenzó el alto el fuego en octubre de 2025, Israel ha seguido atacando ocasionalmente con bombardeos y drones las zonas occidentales de la Franja, fuera del perímetro aún controlado por las tropas israelíes y delimitado por la línea amarilla.

Estas agresiones se han mantenido tras el inicio de la guerra contra Irán el 28 de febrero.

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Ayer miércoles, el Ejército israelí mató a un hombre en un ataque aéreo en el oeste de Jan Yunis, sur de la Franja, y el martes el Ministerio de Sanidad de Hamás informó de tres muertos más por fuego israelí.

Con los fallecidos de ayer, ya son 72.253 desde el inicio de la ofensiva de Israel en octubre de 2023 y 677 desde el comienzo del alto el fuego el 10 de octubre del año pasado, según Sanidad.

El martes, la Media Luna Roja palestina informó de la muerte de dos personas en un ataque a un vehículo en la zona de Mawasi (sur) y el lunes Sanidad registró dos muertos más por fuego israelí.

Las muertes de este lunes y martes se unen a las de al menos 12 personas el pasado domingo, cuando se registraron dos ataques en Gaza: el primero contra un vehículo policial en el que murieron ocho agentes y el segundo con cuatro muertos, tres de la misma familia y entre ellos un niño.

El pasado sábado, según Sanidad gazatí, un ataque de artillería impactó también contra una comisaría de policía en Jan Yunis (sur de Gaza) y mató a dos hombres.