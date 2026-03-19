Cubanos piden en Madrid una intervención militar de EE.UU. para acabar con el castrismo

"Si algo no se le puede regalar a la tiranía cubana es seguir perdiendo tiempo, a ver si le va a dar un infarto a Donald Trump", declaró a EFE Rigoberto Carceller, el presidente de la plataforma, en la concentración convocada frente a las oficinas de la Comisión Europea de la capital española.

El activista lamentó que "Cuba ya no aguanta más" e incidió en las "fallidas políticas de cooperación" de los gobiernos occidentales, que la dictadura castrista "ha aprovechado para oprimir al pueblo cubano y exportar carne humana".

En su discurso en la protesta, titulada 'S.O.S Cuba no aguanta más', Carceller denunció que "siempre ha sido útil fabricar un enemigo al que cargarle todas las culpas de los propios fracasos y la mala administración", ante los aplausos de cubanos y españoles que apoyan la iniciativa.

El presidente de la plataforma internacional subrayó que están pidiendo solidaridad internacional porque, aunque siempre han pensado que la transición es cosa de los cubano, "son realistas", ya que en 67 años no lo han logrado.

Por eso vería con buenos ojos una intervención estadounidense: "Parece ser que ahora el Gobierno de Estados Unidos, defendiendo los intereses de su país y diciendo que quiere protegerlo del narcotráfico y del terrorismo, va a hacer limpieza por el Caribe".

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"Parece que algo va a cambiar en Cuba", auguró.

"Libertad para todos los presos políticos", "Abajo el castrismo", "Si Cuba está en la calle, nosotros también!" y "Viva Cuba libre" fueron algunos de los lemas que decenas de manifestantes corearon mientras ondeaban banderas cubanas.

Cuba atraviesa una situación crítica marcada por una grave crisis energética agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos desde enero, mientras aumentan las tensiones políticas entre La Habana y Washington en medio de presiones para que el Gobierno cubano acometa cambios.

La isla sufrió un gran apagón nacional en los últimos días y se prevé que hasta el 58 % del país quede aún simultáneamente sin electricidad en momentos de máxima demanda.

La escasez de combustible también paralizó buena parte de la economía cubana, dificultó la atención sanitaria, con miles de operaciones pospuestas, y ha frenado la distribución de ayuda humanitaria, lo que desencadenó protestas también en el país.