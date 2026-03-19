De Wever precisa que quiere normalizar relación con Rusia, pero cuando haya paz en Ucrania

"Si hablo de la normalización de las relaciones es, por supuesto, en el supuesto de que lográramos una paz aceptable y sostenible con Rusia; se trataría de una situación a largo plazo", indicó De Wever a la prensa a su llegada a una cumbre de líderes de la Unión Europea (UE).

De Wever se pronunció así tras las declaraciones del pasado fin de semana en las que hablaba de normalizar las relaciones con Rusia con vistas a tener acceso a una energía más barata, una opinión que evidenció diferencias dentro del Gobierno de coalición belga.

"No hay ninguna diferencia en nuestro punto de vista. Bélgica quiere seguir apoyando a Ucrania al 100 % y mantener una presión muy alta sobre Rusia. Abogamos firmemente por el vigésimo paquete de sanciones", agregó sobre la nueva ronda de sanciones que la UE quiere sacar adelante pero que por el momento vetan Hungría y Eslovaquia.

De Wever señaló que lo que ha dicho es que "no me parece normal que estemos financiando la guerra, pero que no estemos representados en la mesa de negociaciones. Esa no es una situación normal. Deberíamos negociar para alcanzar una paz aceptable".

Además, puso de relieve que tiene una "historia personal con Ucrania", un país que "tengo en el corazón desde hace décadas", para ejemplificar que da su apoyo al país víctima de la invasión rusa.

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Por otra parte, se refirió al préstamo de 90.000 millones para Ucrania en 2026-2027 que también bloquea Ucrania, y dejó claro que "tenemos que concederlo".

"Es tan sencillo como eso. Se ha decidido políticamente, así que hay que llevarlo a cabo", zanjó.

El político belga abogó por "seguir apoyando económicamente a Ucrania, pero también debemos ejercer más presión sobre Rusia".

Asimismo, De Wever consideró que el rechazo del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, a que el préstamo salga adelante, "forma parte de su campaña electoral", pero insistió en que los pactos hay que cumplirlos.

No obstante, apuntó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, comentó en una reciente reunión de la Coalición de Voluntarios en apoyo a Kiev que tiene "soluciones en el bolsillo para la financiación".