Descubren en Paraguay una falsa oficina policial brasileña y detienen a 14 personas

Asunción, 19 mar (EFE).- Las autoridades paraguayas descubrieron este jueves en una vivienda en la localidad de Ciudad del Este, fronteriza con Brasil, una falsa comisaría con distintivos de las policías Civil de São Paulo y la Federal de Brasil y detuvieron a 14 personas, entre ellas seis brasileños, cinco taiwaneses y tres paraguayos, informó la Policía Nacional.