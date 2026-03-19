Dos periodistas del canal ruso RT heridos en ataque israelí en el Líbano

Según un mensaje de RT en Telegram, los heridos son un corresponsal de la cadena y su cámara.

El ataque tuvo lugar en un puente, cerca de una base militar en el sur del país, donde los periodistas estaban grabando un reportaje.

RT señaló que ambos llevaban chalecos de «Prensa».

El Ejército israelí afirmó este jueves por la mañana haber matado en las últimas 24 horas a una veintena de supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en el Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur de su territorio.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hizbulá, el pasado 2 de marzo, casi mil personas han fallecido en el Líbano por los ataques israelíes, 116 de ellas niños, según el Ministerio de Salud Pública libanés.