El alcalde de Londres aboga por devolver al R.Unido a la UE tras las próximas elecciones

En una entrevista con el diario italiano 'La Repubblica', de la que se han hecho eco los medios británicos, Khan dijo: "Como Partido Laborista, deberíamos presentarnos a las próximas elecciones generales con un claro compromiso en nuestro programa electoral: un voto laborista significaría la reincorporación a la Unión Europea".

De acuerdo con el alcalde de la capital británica, la salida del Reino Unido de la UE ha causado "daño" al país y la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, con sus políticas arancelarias, ha generado una "incertidumbre económica" y un escenario distinto al que había antes del referéndum del Brexit de 2016.

"Debemos ser inequívocos sobre los beneficios de la Unión Europea, porque ahora hemos visto la alternativa: menos inversión en el Reino Unido y menos exportaciones a la UE", dijo a 'La Repubblica'.

En esta línea, propuso una hoja de ruta clara hacia esta vuelta del Reino Unido al bloque comunitario: primero, restablecer las relaciones, algo que ya ha iniciado el actual Ejecutivo laborista de Keir Starmer, y después la reincorporación a la Unión Aduanera y al mercado único en la actual legislatura.

Khan lleva al frente de la alcaldía de Londres desde mayo de 2016, casi una década en la que admite que le ha "roto el corazón" ver como el Brexit ha forzado a muchos europeos a abandonar la capital británica, lo que también ha impactado en la economía y la sociedad del país.

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El Partido Laborista, que lleva gobernando el Reino Unido desde julio de 2024, se enfrenta a su principal prueba de fuego en las próximas elecciones locales (y regionales en Escocia y Gales) del próximo 7 de mayo.

En un momento en el que el primer ministro Starmer goza de gran impopularidad social; el partido populista de derechas Reform UK, liderado por Nigel Farage, aspira a aumentar sus escaños y lidera las encuestas de intención de voto, con más de un 25 %, para las generales del 2029.