El brent se dispara un 5 % y roza los 113 dólares tras ataques a instalaciones gasistas

A las 7 horas (6 GMT) de este jueves, el precio del crudo brent, el de referencia en Europa, sube el 4,75 %, hasta los 112,97 dólares. Mientras, el petróleo intermedio de Texas avanza el 1,28 %, hasta los 96,54 dólares.

El precio del crudo ya subió con fuerza en la víspera tras los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones gasistas iraníes, entre ellas al campo de gas natural South Pars (Pars Sur) en el golfo pérsico de Irán.

Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos a ese ataque por parte de Israel, del que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que no tenía conocimiento.

"Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas South Pars. Solo una pequeña parte resultó dañada", ha dicho Trump en una publicación en la que se desliga del ataque.

Trump ha insistido en que su país no tenía "conocimiento previo del ataque" y que "Irán, sin conocer los hechos, respondió atacando injustificadamente una parte de la planta de gas natural licuado de Catar."

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"Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar", ha añadido.

Pero también advirtió de que autorizará destruir el campo de Pars Sur en Irán, si este se atreve a atacar las refinerías de Catar nuevamente.