El canciller chino dice a par británica que "en una guerra prolongada no hay vencedores"

Wang indicó que "la voluntad de los pueblos es un alto el fuego", según un comunicado publicado este jueves por la Cancillería china.

El diplomático chino instó "a todas las partes a poner fin de inmediato las operaciones militares, resolver las diferencias mediante un diálogo equitativo y salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad regionales".

Wang aseveró que "el conflicto actual en Oriente Medio se está intensificando y los combates se están extendiendo, afectando no solo a la paz y la estabilidad regionales, sino también directamente a la energía, las finanzas, el comercio y el transporte marítimo internacionales, perjudicando los intereses comunes de todos los países".

"Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, China y el Reino Unido tienen la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacionales", agregó el ministro chino.

Por su parte, Cooper declaró que "ante un mundo cada vez más convulso, el Reino Unido espera mantener una comunicación fluida con China para promover una pronta resolución del conflicto, reanudar las negociaciones diplomáticas y buscar una solución a largo plazo", según el comunicado de la Cancillería china.

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El conflicto enfrenta a Irán con Estados Unidos e Israel desde finales de febrero, cuando ambos países lanzaron ataques contra territorio iraní, a los que Teherán respondió con ofensivas contra varios países del Golfo y posiciones vinculadas a Washington en la región.

China, el principal socio comercial de Teherán y su mayor comprador de petróleo, ha condenado reiteradamente los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel por "violar la soberanía" del país persa, al tiempo que ha instado a proteger las vías marítimas.

Sin embargo, durante su reciente gira por la región, el enviado especial chino para Oriente Medio, Zhai Jun, pidió asimismo proteger "la soberanía, la seguridad y la integridad territorial" de los Estados del Golfo.