El embajador de EEUU visita la base de Rota, que España no permitió usar para atacar Irán

Se trata de la primera visita institucional a la zona del embajador de EE.UU., que juró su cargo el pasado 10 de febrero ante el secretario de Estado, Marco Rubio, y presentó sus cartas credenciales a Felipe VI el 18 de febrero.

La visita se produce en el contexto de tensión entre los gobiernos español y estadounidense a raíz de la decisión de España de no autorizar el uso de esa base y la de Morón, en Sevilla, para el despliegue militar de los Estados Unidos en su guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró su enfado por esa decisión del Gobierno Español, aseguró que estaba siendo "muy poco amigable" y amenazó incluso con decretar un embargo contra el país.

Los alcaldes de las dos localidades gaditanas han subrayado que la visita de León Jr. sirve para reforzar los lazos que unen a esos municipios con la comunidad estadounidense, formada por más de cinco mil personas entre militares, familiares y civiles que trabajan en el recinto y a las que prestan diversos servicios.

La Base naval de Rota, de uso conjunto desde hace 70 años, espera este 2026 la llegada del sexto y último destructor estadounidense que conforma el escudo antimisiles de la OTAN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recientes cifras de la Armada calculan que la base tiene un impacto económico anual en la zona de 700 millones de euros, 300 de ellos por actividad estadounidense.