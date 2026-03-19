El Kospi surcoreano baja un 2,73 % por riesgos de suministro energético

El indicador descendió 161,81 puntos, hasta los 5.763,22 enteros. El Kospi se había disparado un 5,04 % en el cierre de la sesión previa.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdió un 1,79 %, o 20,90 puntos, hasta las 1.143,48 unidades.

El declive de la Bolsa surcoreana en la apertura parece responder a la subida de casi un 5 % del precio del barril de petróleo brent, hasta cerca de los 113 dólares, tras los recientes ataques de Israel y Estados Unidos a instalaciones gasistas iraníes.

También se produce después de que la Reserva Federal de Estados Unidos decidiera mantener los tipos de interés de referencia en el margen del 3,50 % y 3,75 %.

En el sector de los semiconductores, Samsung Electronics, valor de referencia local, se desplomó un 3,84 %, mientras su principal rival, SK Hynix, hacía lo propio con un descenso del 4,07 %.

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El fabricante de vehículos Hyundai Motor bajó un 4,22 %, y su empresa hermana Kia disminuyó un 2,63 %.

La firma de baterías LG Energy Solution perdió un 3,26 % y la energética Doosan Enerbility se redujo un 0,93 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics tropezó un 2,52 % y Celltrion cayó un 3,58 %.

En defensa hubo resultado mixtos. LIG Nex1 subió un 1,89 %, pero el fabricante de aeronaves Korea Aerospace Industries descendió un 2,01 %, y Hanwha Aerospace bajó un 1,08 %.