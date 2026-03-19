El Kremlin condena ataques a periodistas tras incidente con empleados de RT en el Líbano

"Muchos periodistas resultan heridos o muertos durante el ejercicio de sus labores periodísticas. Esto es inaceptable", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una entrevista con RT.

Previamente, la cadena rusa informó de que dos de sus trabajadores resultaron heridos como consecuencia de un ataque con misiles de Israel en el Líbano.

Los heridos son el jefe de la corresponsalía de RT en el país árabe, Steve Sweeney, y su cámara, identificado como Ali Rida.

El ataque tuvo lugar en un puente cercano a una base militar en el sur del país, donde los periodistas estaban grabando un reportaje.

Las imágenes de un misil explotando a espaldas de los periodistas se hizo viral en internet.

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El Ejército israelí afirmó este jueves por la mañana haber matado en las últimas 24 horas a una veintena de supuestos miembros del grupo chií Hizbulá en el Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur de su territorio.

Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hizbulá, el pasado 2 de marzo, casi mil personas han fallecido en el Líbano por los ataques israelíes, 116 de ellas niños, según el Ministerio de Salud Pública libanés.