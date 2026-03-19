El líder socialista de Portugal viaja a Venezuela para verse con responsables políticos

En un comunicado, el PS señaló que Carneiro estará en Caracas hasta el domingo y que viaja acompañado por el líder del grupo parlamentario del partido, Eurico Brilhante Dias, y el responsable de su departamento de Comunidades Portuguesas, Paulo Pisco.

Esta visita se produce antes del viaje del secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, a Venezuela entre el 31 de marzo y el 2 de abril.

El Ministerio de Exteriores de Portugal anunció el miércoles que Sousa visitará Caracas y Valencia, donde mantendrá "reuniones con las autoridades locales" y encuentros con la comunidad portuguesa y la diáspora empresarial.

Será la primera vez que un funcionario del Ejecutivo portugués visite el país latinoamericano desde la captura por parte de Estados Unidos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro.