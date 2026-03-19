El líder supremo talibán pide a los afganos refugiarse en la religión ante los ataques

"Incluso si somos bombardeados o atacados, nuestra fuerza no proviene de las armas ni de los aviones, sino de la fe, la unidad y la hermandad", sentenció Akhundzada desde su bastión en Kandahar, la capital religiosa al sur del país, reportaron medios locales.

En un mensaje de audio de 42 minutos con motivo del fin del Ramadán, el emir evitó mencionar directamente a Pakistán, pero lanzó un desafío ante la escalada bélica que sufre el país desde el pasado 26 de febrero, que ya ha dejado centenares de muertos en ambos bandos.

Según las autoridades de facto, el ataque del pasado lunes en un centro médico de Kabul se cobró la vida de al menos 408 civiles, mientras que la ONU sitúa el balance provisional en "cientos" de fallecidos y verifica un número independiente.

Pese al momento que atraviesa el país, Akhundzada aprovechó la festividad para ratificar sus políticas basadas en la sharía, la ley islámica, y rechazar las críticas internacionales sobre el veto educativo a las mujeres.

Según el mandatario, las denuncias sobre derechos humanos del resto del mundo son una "herramienta de los enemigos" para dividir a la población en un momento de máxima tensión bélica.

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"Los enemigos alegan que se están violando derechos, pero no hemos hecho nada malo. Todas nuestras leyes derivan de los textos islámicos", insistió el líder, quien ordenó además expandir los "círculos de educación religiosa" para niños en las mezquitas como alternativa al sistema académico tradicional.

Sus declaraciones coinciden con el inicio de una tregua de cinco días mediada por Catar, Turquía y Arabia Saudí, que busca aliviar la tensión transfronteriza tras tres semanas de enfrentamientos ininterrumpidos entre las fuerzas talibanas y el ejército de Pakistán.

Akhundzada lidera el Gobierno de facto de los talibanes desde Kandahar tras la toma del poder en agosto de 2021, imponiendo desde entonces un régimen de estricta interpretación islámica.