El Parlamento de Tailandia vota para escoger primer ministro

Los 500 diputados de la Cámara de Representantes tailandesa se reúnen hoy en una sesión en la que está previsto que elijan como líder del país a Anutin, de 59 años y que pasó a ocupar el cargo de primer ministro el pasado mes de septiembre, tras una polémica decisión del Tribunal Constitucional para destituir a su antecesora, Paetongtarn Shinawatra, del progresista Pheu Thai.

Para ser elegido primer ministro, el líder conservador necesita al menos el apoyo de 251 diputados

Anutin ganó las elecciones generales de febrero al frente del partido Bhumjaithai, en contra de lo que sondeos previos indicaban: una victoria del reformista Partido del Pueblo, cuya formación antecesora, Avanzar, arrasó en los anteriores comicios pero no pudo gobernar por el veto de las fuerzas conservadoras.

El Bhumjaithai, un antiguo partido regionalista de corte conservador que logró irrumpir en la política nacional, encabeza una coalición que ronda los 300 escaños del total de 500 con el apoyo del partido Pheu Thai de la dinastía política de la familia Shinawatra –tercero en los comicios– y más de una decena de formaciones minoritarias.

El Constitucional tailandés aceptó a trámite el miércoles una denuncia por presunta violación del voto secreto en las elecciones de febrero, convocadas de manera anticipada por el propio Anutin.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La solicitud, presentada por el Defensor del Pueblo, se basa en unos códigos de barras que aparecían en las papeletas utilizadas en las votaciones y que, según activistas, podrían desvelar el voto de los electores, lo que violaría el principio de secreto del voto recogido en la carta magna.

Si se dictaminara que se ha violado el secreto de voto, se podría declarar nula la votación, según han apuntado varios expertos.

Por su parte, la Comisión Electoral aseguró que este código es un mecanismo de seguridad para garantizar que no haya falsificación de votos.